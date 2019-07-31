2019-07-31T15:25:35+03:00
Общество

В последний месяц летних каникул в Саратове организуют ярмарки с воздушными шариками и мороженым

В Саратове будет всего три точки
Ольга Симонова
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Схема расположения ярмарокСхема расположения ярмарок
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В Саратове с 30 июля по 2 сентября откроются ярмарки по продаже сувениров, воздушных шаров, живых цветов, растений и мороженого.

Соответствующее постановление подписал 29 июля мэр города Михаил Исаев.

Ярмарки будут располагаться во Фрунзенском и Волжском районах и работать с восьми утра до восьми вечера.

Одно из мест торговли будет находиться вдоль сада «Липки» в сторону Соборной улицы, второе — на площади Кирова, рядом с цирком и третье — на улице Чапаева, между трактиром «Тары-Бары» и кондитерской «Жульен».

ИСТОЧНИК KP.RU

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