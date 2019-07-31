Саратовская прокуратура потребовала закрыть сайты по подделке данных счетчиков
Суд вынес решение о блокировке ресурсов
Изменить размер текста:
Прокуратура Фрунзенского района Саратова нашла в интернете два сайта с незаконной информацией.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном органе, в свободном доступе находились сведения о способах хищения электроэнергии, воды и газа с помощью фальсификации данных приборов учета.
Для этого гражданам предлагалось использовать магниты и другие технические устройства и технологии.
При этом доступ к сайтам не ограничен, узнать запрещенную информацию могут все.
По решению суда порталы должны быть заблокированы. Соответствующее уведомление направлено в саратовский Роскомнадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU