2019-07-31T15:51:35+03:00
Общество

Саратовская прокуратура потребовала закрыть сайты по подделке данных счетчиков

Суд вынес решение о блокировке ресурсов
Екатерина Семенова
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Прокуратура Фрунзенского района Саратова нашла в интернете два сайта с незаконной информацией.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном органе, в свободном доступе находились сведения о способах хищения электроэнергии, воды и газа с помощью фальсификации данных приборов учета.

Для этого гражданам предлагалось использовать магниты и другие технические устройства и технологии.

При этом доступ к сайтам не ограничен, узнать запрещенную информацию могут все.

По решению суда порталы должны быть заблокированы. Соответствующее уведомление направлено в саратовский Роскомнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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