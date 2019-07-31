Саратовская прокуратура потребовала закрыть сайты по подделке данных счетчиков

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-31T15:51:35+03:00

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Прокуратура Фрунзенского района Саратова нашла в интернете два сайта с незаконной информацией.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном органе, в свободном доступе находились сведения о способах хищения электроэнергии, воды и газа с помощью фальсификации данных приборов учета.

Для этого гражданам предлагалось использовать магниты и другие технические устройства и технологии.

При этом доступ к сайтам не ограничен, узнать запрещенную информацию могут все.

По решению суда порталы должны быть заблокированы. Соответствующее уведомление направлено в саратовский Роскомнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU