2019-07-31T15:45:37+03:00
Общество

В Энгельсском районе построят детсад и спортивный объект

Они появятся в районе поселка Базальт-2
Дарья Вострикова
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У поселка Базальт-2 планируется построить детский сад и спортивный объект.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, об этом заявил глава района Дмитрий Тепин.

Он обсудил с многодетными семьями, которые получили участки на строительство в поселке, водоснабжение, электричество и дороги.

Для вопроса газоснабжения будет создано отдельное совещание, где свое мнение выскажут специалисты.

Отметим, что семьи получили 230 участков, планируется предоставить еще 94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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