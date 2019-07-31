В Энгельсском районе построят детсад и спортивный объект
Они появятся в районе поселка Базальт-2
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У поселка Базальт-2 планируется построить детский сад и спортивный объект.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, об этом заявил глава района Дмитрий Тепин.
Он обсудил с многодетными семьями, которые получили участки на строительство в поселке, водоснабжение, электричество и дороги.
Для вопроса газоснабжения будет создано отдельное совещание, где свое мнение выскажут специалисты.
Отметим, что семьи получили 230 участков, планируется предоставить еще 94.
ИСТОЧНИК KP.RU