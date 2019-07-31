2019-07-31T15:44:41+03:00
Происшествия

В Энгельсе обнаружили ряд незаконно поставленных вывесок

Их выявили в ходе рейда
Дарья Вострикова
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Комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского района совместно с представителями МАУ «Общественный центр» провели рейд по выявлению незаконной рекламы.

Как рассказали «КП-Саратов» в райадминистрации, мероприятие прошло 31 июля.

Незаконно установленную рекламу обнаружили на проспекте Фридриха Энгельса. Нарушители получат предписания о демонтаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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