Пятеро энгельсских борцов выиграли международный турнир
Состязания прошли в Севастополе
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Пятеро энгельсских воспитанников клуба «Беркут» в Севастополе выиграли международный турнир по армейскому рукопашному бою «Кубок Черного моря».
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, состязания проводились на приз командующего Черноморским флотом ко Дню Военно-Морского Флота России.
Всего из 12 покровчан 11 стали победителями и призерами соревнований.
Золото получили Осман Османов, Артем Галкин, Сергей Агеев, Даниил Иванов, Александр Аржанухин, серебро — Богдан Гуренко, Андрей Мирошниченко, а бронзу увезли Георгий Котенко, Иван Кирилаш, Варужан Арутюнян.
ИСТОЧНИК KP.RU