Пятеро энгельсских борцов выиграли международный турнир

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-31T15:43:39+03:00

Состязания прошли в Севастополе

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Пятеро энгельсских воспитанников клуба «Беркут» в Севастополе выиграли международный турнир по армейскому рукопашному бою «Кубок Черного моря».

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, состязания проводились на приз командующего Черноморским флотом ко Дню Военно-Морского Флота России.

Всего из 12 покровчан 11 стали победителями и призерами соревнований.

Золото получили Осман Османов, Артем Галкин, Сергей Агеев, Даниил Иванов, Александр Аржанухин, серебро — Богдан Гуренко, Андрей Мирошниченко, а бронзу увезли Георгий Котенко, Иван Кирилаш, Варужан Арутюнян.

ИСТОЧНИК KP.RU