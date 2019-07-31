В саратовских лагерях детям рассказали об оказании первой помощи

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-31T15:10:17+03:00

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В саратовских лагерях «Дубки», «Маяк», «Звездочка», «Романтик», «Молодежный», «Звездный», «Мечта», «Дружба», «Восход» прошли тренинги по оказанию первой помощи пострадавшим.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятия провели Управление по труду и соцразвитию Саратова вместе с городской службой спасения.

Более 230 ребят в возрасте от 10 до 16 лет узнали, как действовать при обмороках, ожогах, переломах.

Самых активных участников наградили дипломами и подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU