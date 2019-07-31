2019-07-31T15:29:50+03:00
Происшествия

Задержан третий подозреваемый в убийстве охранника энгельсского мясокомбината

Его взяли под стражу
Дарья Вострикова
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Задержан третий фигурант уголовного дела об убийстве охранника мясокомбината в селе Генеральское Энгельсского района, разбое и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 13 июля 2019 года, около 1:40, 24 и 42-летний жители Энгельсского района напали на офис организации. Они выстрелили в охранника, который скончался на месте.

После этого грабители скрылись с места преступления.

Благодаря грамотным оперативно-розыскным мероприятиям, заключен под стражу последний соучастник — 25-летний парень.

Выяснилось, что он был пособником в нападении.

Расследование набирает ход, правоохранителям предстоит выяснить роль каждого из злоумышленников в совершенном преступлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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