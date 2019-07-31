Саратовцы потратили на турпутевки 1,6 млрд рублей
Траты на заграничный отдых в два раза выше, чем на внутрироссийский
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В 2018 году турфирмы Саратовской области продали 27 тыс. путевок.
Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, поездки по территории России оказались немного популярнее заграничных: 13,8 и 13,3 тыс. соответственно.
Общая сумма, потраченная туристами на путевки, превысила 1,6 млн рублей. Однако по этому показателю траты на заграничный отдых в 2,5 раза выше, чем на отечественный: 1,2 млрд рублей и 452 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU