2019-07-31T16:15:56+03:00
Общество

Саратовцы потратили на турпутевки 1,6 млрд рублей

Траты на заграничный отдых в два раза выше, чем на внутрироссийский
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2018 году турфирмы Саратовской области продали 27 тыс. путевок.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, поездки по территории России оказались немного популярнее заграничных: 13,8 и 13,3 тыс. соответственно.

Общая сумма, потраченная туристами на путевки, превысила 1,6 млн рублей. Однако по этому показателю траты на заграничный отдых в 2,5 раза выше, чем на отечественный: 1,2 млрд рублей и 452 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков: Поддержка Володина поможет снизить аварийность и обеспечить безопасность людей
Назначен новый глава саратовского ТФОМС
На карте Саратовской области ГИБДД обнародовала 117 камер видеонаблюдения
Панков: Проекты Володина по строительству развязок решат проблемы тысяч людей
Летние лагеря Саратовской области начали третью смену
Квартирной мошеннице из Саратова отказались смягчать приговор
Саратовца отправили в колонию за прогулки по ночам
В Марксовском районе скосили коноплю
В последний месяц летних каникул в Саратове организуют ярмарки с воздушными шариками и мороженым
Саратовская прокуратура потребовала закрыть сайты по подделке данных счетчиков
В Энгельсском районе построят детсад и спортивный объект
В Энгельсе обнаружили ряд незаконно поставленных вывесок
Пятеро энгельсских борцов выиграли международный турнир
В коттеджном поселке Саратова полыхает жилой дом
В саратовских лагерях детям рассказали об оказании первой помощи
В Саратове прошел концерт женского стендапа