2019-07-31T14:02:00+03:00
Общество

Балашовская «Рембаза» задолжала работникам более миллиона рублей

Зарплату сотрудникам не платили в апреле и мае
Екатерина Семенова
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В Балашове Саратовской области работникам АО «Рембаза» задолжали зарплату на сумму более 1,1 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, с апреля по май не получали оплату 93 сотрудника.

Прокуратура усмотрела в этом нарушения трудовых прав. В адрес директора предприятия было внесено представление с требованием устранить нарушение.

После этого долги по зарплате были полностью погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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