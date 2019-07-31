Балашовская «Рембаза» задолжала работникам более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-31T14:02:00+03:00

Зарплату сотрудникам не платили в апреле и мае

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В Балашове Саратовской области работникам АО «Рембаза» задолжали зарплату на сумму более 1,1 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, с апреля по май не получали оплату 93 сотрудника.

Прокуратура усмотрела в этом нарушения трудовых прав. В адрес директора предприятия было внесено представление с требованием устранить нарушение.

После этого долги по зарплате были полностью погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU