Саратовцам рассказали, как не отравиться при купании
Специалисты Роспотребнадзора Саратовской области рассказали местным жителям, как не подхватить кишечную инфекцию на отдыхе.
Лучше выбирать для отдыха те места, по поводу которых врачи дали санитарно-эпидемиологическое заключение.
Если вы захотели перекусить, руки нужно протереть дезинфицирующими салфетками. Безопаснее будет есть то, что принесли с собой, а не покупать провиант у местных продавцов, особенно если он выглядит как-то подозрительно.
Однако если взять для пикника пирожные, молочные продукты, блинчики и пирожки с начинкой, также велик риск подхватить инфекцию. Для отдыха, который ничто не сможет омрачить, лучше выбрать не скоропортящиеся продукты и бутилированную воду.
ИСТОЧНИК KP.RU