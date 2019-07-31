2019-07-31T13:26:27+03:00
Общество

Саратовцам рассказали, как не отравиться при купании

Лучше не есть подозрительную еду
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты Роспотребнадзора Саратовской области рассказали местным жителям, как не подхватить кишечную инфекцию на отдыхе.

Лучше выбирать для отдыха те места, по поводу которых врачи дали санитарно-эпидемиологическое заключение.

Если вы захотели перекусить, руки нужно протереть дезинфицирующими салфетками. Безопаснее будет есть то, что принесли с собой, а не покупать провиант у местных продавцов, особенно если он выглядит как-то подозрительно.

Однако если взять для пикника пирожные, молочные продукты, блинчики и пирожки с начинкой, также велик риск подхватить инфекцию. Для отдыха, который ничто не сможет омрачить, лучше выбрать не скоропортящиеся продукты и бутилированную воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков: Поддержка Володина поможет снизить аварийность и обеспечить безопасность людей
Назначен новый глава саратовского ТФОМС
На карте Саратовской области ГИБДД обнародовала 117 камер видеонаблюдения
Панков: Проекты Володина по строительству развязок решат проблемы тысяч людей
Летние лагеря Саратовской области начали третью смену
Квартирной мошеннице из Саратова отказались смягчать приговор
Саратовца отправили в колонию за прогулки по ночам
В Марксовском районе скосили коноплю
В последний месяц летних каникул в Саратове организуют ярмарки с воздушными шариками и мороженым
Саратовская прокуратура потребовала закрыть сайты по подделке данных счетчиков
В Энгельсском районе построят детсад и спортивный объект
В Энгельсе обнаружили ряд незаконно поставленных вывесок
Пятеро энгельсских борцов выиграли международный турнир
В коттеджном поселке Саратова полыхает жилой дом
В саратовских лагерях детям рассказали об оказании первой помощи
В Саратове прошел концерт женского стендапа