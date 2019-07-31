Саратовцам рассказали, как не отравиться при купании

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-31T13:26:27+03:00

Лучше не есть подозрительную еду

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Специалисты Роспотребнадзора Саратовской области рассказали местным жителям, как не подхватить кишечную инфекцию на отдыхе.

Лучше выбирать для отдыха те места, по поводу которых врачи дали санитарно-эпидемиологическое заключение.

Если вы захотели перекусить, руки нужно протереть дезинфицирующими салфетками. Безопаснее будет есть то, что принесли с собой, а не покупать провиант у местных продавцов, особенно если он выглядит как-то подозрительно.

Однако если взять для пикника пирожные, молочные продукты, блинчики и пирожки с начинкой, также велик риск подхватить инфекцию. Для отдыха, который ничто не сможет омрачить, лучше выбрать не скоропортящиеся продукты и бутилированную воду.

ИСТОЧНИК KP.RU