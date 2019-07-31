В центре Саратова и на «Стрелке» отключили воду

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-31T13:06:12+03:00

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В Саратове сегодня, 31 июля, в двух районах Саратова отключили воду.

- Ориентировочно до полуночи не будет воды на улицах Волгоградская, от Захарова до Ракетной, Гранатная, от Курдюмской до Ракетной, а также Ракетная и Курдюмская — обе от Волгоградской до Гранатной, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Также водоснабжения до ночи нет и на улице Соборная, на участке от Мичурина до проезда Котовского. Это случилось из-за коммунальной аварии у дома №18.

ИСТОЧНИК KP.RU