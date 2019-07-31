В Саратове разрушается здание в квартале Дома 8 Марта

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-31T13:08:57+03:00

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В Саратове разрушается очередной дом.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, выпадают кирпичи из кладки дома на Симбирцева, 15. Он относится к кварталу Домов 8 Марта.

По словам горожан, кладка разрушается с разных сторон дома. Очевидцы опасаются, что однажды от этого могут пострадать прохожие.

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ИСТОЧНИК KP.RU