В Саратове разрушается здание в квартале Дома 8 Марта
Из кладки выпадают кирпичи
Фото соцсетей
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В Саратове разрушается очередной дом.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, выпадают кирпичи из кладки дома на Симбирцева, 15. Он относится к кварталу Домов 8 Марта.
По словам горожан, кладка разрушается с разных сторон дома. Очевидцы опасаются, что однажды от этого могут пострадать прохожие.
Фото соцсетей
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ИСТОЧНИК KP.RU