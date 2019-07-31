ООО «КВС» заменило изношенное оборудование

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-31T12:34:44+03:00

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30 июля ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в рамках подготовки коммуникаций к осенне-зимнему периоду провело работы по замене оборудования, в том числе произвело установку новых запорных арматур. Всего было заменено шесть задвижек диаметром 150 и 300 мм по улицам Большая Садовая, 2-я Садовая, Новоузенская, Степана Разина и Аткарская. В плановых мероприятиях было задействовано пять бригад цеха водоснабжения и десять единиц спецтехники.

Установка новых запорных арматур позволяет свести к минимуму время для перекрытия поврежденных участков трубопровода, а также сократить количество абонентов, попадающих под отключение водоснабжения при ремонтно-восстановительных работах.

Подобные мероприятия производятся в связи с изношенностью коммуникаций. ООО «КВС» в активном режиме производит замену оборудования ненадлежащего характера, что позволяет обеспечить бесперебойную подачу воды потребителям, надежное функционирование всего водокомплекса, а также предотвратить аварийные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU