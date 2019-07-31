Панков: Подписчики в соцсетях присоединились к обсуждению проблем вандализма

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-31T12:27:11+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что пользователи социальных сетей активно откликнулись на проблему подросткового вандализма.

- Мои подписчики в соцсетях поддержали в том, что тема подросткового вандализма болезненна и актуальна. Земляки из Ершова напомнили о варварском разрушении элементов благоустройства в парке имени А. С. Пушкина. Не раз был расписан вандалами памятник строителям пяти Всесоюзных ударных комсомольских строек в Балаково. В Вольске оставляли надписи на пьедестале Мемориала матросам и бойцам Вольской Красной флотилии. Приводили примеры и из других регионов. Людям есть что сказать по этой проблеме. Приглашу на «круглый стол» всех желающих. Постараемся обсудить вопрос и в ходе рабочих поездок по области, — написал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU