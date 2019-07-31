В Саратове будут работать два аэропорта

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-31T12:24:42+03:00

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В Саратовской областной думе 31 июля обсудили ситуацию с предстоящим закрытием аэропорта «Центральный».

Депутаты озаботились возможностью застройки территории — ранее для этого необходимо было получать особое согласование.

Напомним, по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева аэропорт «Центральный» закроют с 21 августа. После этого согласовывать строительство необходимо будет еще в течение 30 дней, то есть до 20 сентября — до исключения «Центрального» из реестра аэропортов.

Таким образом, в Саратовской области некоторое время будут действовать два аэропорта, следовательно, строителям необходимо определиться — от какого из них получать согласование. Депутаты пришли к выводу, что для подстраховки нужно получить оба.

ИСТОЧНИК KP.RU