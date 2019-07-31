Двое энгельсских гребцов стали мастерами спорта
Награждение прошло на первенстве России
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На озере Сазанка прошло открытие первенства России и всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, на церемонии открытия удостоверения и знаки мастеров спорта вручили Дмитрию Моргунову и Кристине Сергеевой.
Девушка выиграла в Москве на чемпионате Европы шесть золотых медалей.
Кроме того, тренер Виктор Федоренко получил почетную грамоту областного министерства молодежной политики и спорта за заслуги в развитие гребли Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU