2019-07-31T12:09:44+03:00
Общество

Двое энгельсских гребцов стали мастерами спорта

Награждение прошло на первенстве России
Дарья Вострикова
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На озере Сазанка прошло открытие первенства России и всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, на церемонии открытия удостоверения и знаки мастеров спорта вручили Дмитрию Моргунову и Кристине Сергеевой.

Девушка выиграла в Москве на чемпионате Европы шесть золотых медалей.

Кроме того, тренер Виктор Федоренко получил почетную грамоту областного министерства молодежной политики и спорта за заслуги в развитие гребли Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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