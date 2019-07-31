Троллейбусы следуют от площади Орджоникидзе до ж/д вокзала с сокращенными интервалами

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-31T11:56:51+03:00

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Сегодня, 31 июля, в Саратове троллейбус №15, едущий по продленному четвертому маршруту, прекратил своей путь на участке от площади Орджоникидзе до Васильковской улицы.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что движение остановилось в 12:00 из-за неправильно припаркованных автомобилей.

Теперь транспорт чаще ходит от площади Орджоникидзе до железнодорожного вокзала.

Отметим, что стихийная стоянка владельцев машин мешала движению на дороге еще вчера, 30 июля. Они привыкли оставлять свой транспорт, поэтому водителям троллейбусов приходилось тратить до получаса, чтобы найти их и попросить отогнать авто.

ИСТОЧНИК KP.RU