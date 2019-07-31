В Саратове семь раз судимый мужчина украл у юноши телефон

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-31T11:52:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Кировского района раскрыла кражу у 23-летнего парня.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам юноши, с 9:00 до 12:00 30 июля он находился в квартире на улице Зарубина. У него украли телефон Honor Play стоимостью 25 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 44-летний семь раз судимый мужчина. У него изъяли похищенное и отпустили под подписку о невыезде, ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU