2019-07-31T11:52:59+03:00
Происшествия

В Саратове семь раз судимый мужчина украл у юноши телефон

Злоумышленника задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 23-летнего парня.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам юноши, с 9:00 до 12:00 30 июля он находился в квартире на улице Зарубина. У него украли телефон Honor Play стоимостью 25 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 44-летний семь раз судимый мужчина. У него изъяли похищенное и отпустили под подписку о невыезде, ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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