2019-07-31T11:51:04+03:00
Общество

Регоператор обеспечил оснащение мусоровозов системой ГЛОНАСС для контроля качества вывоза ТКО

Екатерина Семенова
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В зоне ответственности Регионального оператора Саратовской области все мусоровозы оснащены системой ГЛОНАСС. Это сделано в целях контроля качества услуг по вывозу ТКО с контейнерных площадок.

- Благодаря установленному оборудованию мы в режиме реального времени можем контролировать действия подрядчиков, следить за соблюдением маршрутов. Оценить качество очистки контейнеров помогает фотофиксация площадок до и после вывоза отходов. Эти меры помогли нам значительно снизить количество жалоб на несвоевременный вывоз мусора, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Сейчас в автопарке подрядчиков Регоператора, занимающихся вывозом ТКО, находится более 300 единиц техники, все они оснащены датчиками системы ГЛОНАСС. Повышение качества услуги по обращению с ТКО способствует улучшению экологической ситуации и достижению задач, поставленных национальным проектом «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU

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