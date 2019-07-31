Депутат облдумы пожелала саратовским гандболистам выкладываться на пределе

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-31T11:46:20+03:00

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Сегодня, 31 июля, состоялась пресс-конференция с представителями гандбольного клуба «СГАУ-Саратов».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», с 10 июля команда приступила к тренировкам. Сбор прошел в Тольятти.

С 1 по 3 августа гандболистам предстоит предсезонный товарищеский турнир в Саратове — Кубок памяти Малютина. Спортсменам Поволжья предстоит сражение с волгоградским «Каустиком», челябинским «Динамо» и «УГНТУ-ВНЗМ» из Уфы.

Серьезный предсезонный товарищеский турнир ожидает нашу команду в Будённовске: сразиться придется с семью клубами Суперлиги.

Во время встречи с журналистами команда выразила свое желание работать и быть готовым к новым задачам.

По словам депутата облдумы Юлии Литневской, гандбол — это непростой спорт. А фразу «хоккей — для сильных мужчин» придумали, пока гандбола не было.

В преддверии годовщины Великой Отечественной войны Юлия Литневская отметила, что для нее символ мужества — Брестская крепость, на которой написано «умираю, но не сдаюсь». Этого же она пожелала спортсменам.

- Желаю, чтобы даже выкладываясь на пределе, было чувство глубочайшего удовлетворения и только побед, — адресовала свои пожеланиям спортсменам депутат.

К пожеланиям присоединился президент клуба, депутат Николай Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU