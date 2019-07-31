Владельца «Снежного парка» оштрафовали за сломанную ногу ребенка
В Заводском районе Саратова осудили 34-летнего индивидуального предпринимателя. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью.
- Мужчина незаконно занял участок земли в городе, который принадлежал УНПК «Агроцентр». На этом месте примерно с 31 марта 2016 года он создал снежные трассы для катания со склонов на тюбинге и назвал это «Снежным парком», — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
В интернете он разместил информацию о своем предприятии и начал брать деньги с людей за катание, опасное для жизни. Работали у него сотрудники тоже без опыта и квалификации.
В результате этого 8 января 2017 года семилетняя девочка сломала ногу. У нее был диагностирован перелом левого бедра со смещением.
Суд учел, что предприниматель возместил ущерб, и приговорил его к штрафу в размере 150 тыс. рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Кумысной поляне шестилетней девочке сломали бедро на горке
Перелом ребенок получил во время катаниях на тюбинге в «Снежном парке»
ИСТОЧНИК KP.RU