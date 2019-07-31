Владельца «Снежного парка» оштрафовали за сломанную ногу ребенка

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-31T10:55:32+03:00

К тому же предприниматель незаконно занял землю, на которой работал

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В Заводском районе Саратова осудили 34-летнего индивидуального предпринимателя. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью.

- Мужчина незаконно занял участок земли в городе, который принадлежал УНПК «Агроцентр». На этом месте примерно с 31 марта 2016 года он создал снежные трассы для катания со склонов на тюбинге и назвал это «Снежным парком», — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

В интернете он разместил информацию о своем предприятии и начал брать деньги с людей за катание, опасное для жизни. Работали у него сотрудники тоже без опыта и квалификации.

В результате этого 8 января 2017 года семилетняя девочка сломала ногу. У нее был диагностирован перелом левого бедра со смещением.

Суд учел, что предприниматель возместил ущерб, и приговорил его к штрафу в размере 150 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU