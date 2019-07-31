Директор и учредитель энгельсской фирмы заплатят 15 млн рублей за сокрытие налогов
Транспортная организация год уклонялась от уплаты
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В Саратовской области вынесен приговор учредителю и директору энгельсской транспортной фирмы.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их признали виновными в сокрытии налогов в крупном размере по предварительному сговору.
Оказалось, что с июля 2016 по июль 2017 года обвиняемые подделали налоговые декларации. В итоге сумма подлежащих уплате налогов была снижена на 14,6 млн рублей.
Свою вину учредитель и директор не признали. Тем не менее суд приговорил каждого к штрафу в сумме 400 тыс. рублей. Кроме того, с них взыскали ущерб бюджету РФ в размере 14 615 430 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU