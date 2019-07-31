В Марксе рецидивист отверткой вскрыл авто и угнал его
В Марксе осудили 27-летнего местного жителя, ранее уже отбывавшего сроки. Его признали виновным в угоне авто и краже.
- Ночью 7 мая 2019 года мужчина у одного из домов по проспекту Строителей заметил ВАЗ-21013. Отверткой он вскрыл замок, сел на водительское место, извлек контактную группу замка зажигания и запустил двигатель. На машине он доехал до Татищевского района и оставил ее у села Большая Ивановка, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
При этом он успел украсть и авто аккумуляторную дрель, две батарейки к ней, шуруповерт и перфоратор Makita и другие инструменты на 12,3 тыс. рублей.
Суд приговорил рецидивиста к новому сроку — 2,5 года колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU