2019-07-31T10:32:06+03:00
Происшествия

В Марксе рецидивист отверткой вскрыл авто и угнал его

Он успел умыкнуть из машины инструменты
Ольга Симонова
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В Марксе осудили 27-летнего местного жителя, ранее уже отбывавшего сроки. Его признали виновным в угоне авто и краже.

- Ночью 7 мая 2019 года мужчина у одного из домов по проспекту Строителей заметил ВАЗ-21013. Отверткой он вскрыл замок, сел на водительское место, извлек контактную группу замка зажигания и запустил двигатель. На машине он доехал до Татищевского района и оставил ее у села Большая Ивановка, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

При этом он успел украсть и авто аккумуляторную дрель, две батарейки к ней, шуруповерт и перфоратор Makita и другие инструменты на 12,3 тыс. рублей.

Суд приговорил рецидивиста к новому сроку — 2,5 года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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