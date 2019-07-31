В «СГАУ-Саратов» обновился состав

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-31T10:35:09+03:00

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Сегодня, 31 июля, в областной думе прошла встреча с представителями гандбольного клуба «СГАУ-Саратов».

- Год назад взяли курс на омоложение состава. Взяли тех, кем можно усилить команду, а не заработать денег и поиграть, — отметил Алексей Коротов, исполнительный директор клуба.

Покинули клуб Максим Зяблов, Евгений Прокопьев, Владимир Ахремочкин, Павел Снитка и Юрий Сергеев, игра которого была оценена как очень низкая.

Алексей Коротов отметил, что все они хотели остаться, но теперь команда сама решает, с кем быть, а с кем нет.

Вместо них прибыли шесть новых игроков. Среди них отмечен Роман Бубен из Минска.

Новым вратарем, которого команде тяжело было найти, стал Станислав Третынко, вовремя принявший гражданство России и теперь находящийся в команде «СГАУ-Саратов».

Еще один новичок — Александр Рыжков — уже попадал в Суперлигу.

Отмечены Арсений Ухваркин, лидер «Динамо-Астрахань», кандидат в нацсборную России, и Александр Измайлов — четырехкратный чемпион России.

Из «Чеховских медведей» перешел Андрей Беляев, правда, пока в аренду.

ИСТОЧНИК KP.RU