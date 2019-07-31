Команда «СГАУ-Саратов» в три раза увеличила число местных гандболистов

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-31T09:49:51+03:00

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Сегодня, 31 июля, в Саратовской областной думе прошла встреча с гандбольным клубом «СГАУ-Саратов».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», встречу открыл президент ГК «СГАУ-Саратов», депутат облдумы, Николай Кузнецов.

- У нас «Сокол», «Протон», «Кристалл» — около восьми команд в области. Название команды «СГАУ-Саратов» обусловлено тем, что чаще по поиске «СГАУ» интернет выдает Самарский государственный авиационный университет. Поэтому в названии нашей команды есть «Саратов». За восемь лет существования клуба в три раза увеличилось число детей-гандболистов, — отметил он.

По словам первого заместителя министра молодежной политики и спорта Саратовской области Андрея Абрашина, команда существует с 2011 года, но у нее уже есть армия болельщиков, которая их постоянно поддерживает на играх в ФОК «Юбилейный».

ИСТОЧНИК KP.RU