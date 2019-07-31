В Саратове мужчина ранил женщину у нее в гостях

СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-31T09:48:10+03:00

Злоумышленник отправился в колонию на два года

Изменить размер текста: A A

В Саратове вынесен приговор 40-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, он причинил здоровью женщины тяжкий вред.

19 апреля пьяный гражданин находился в гостях у своей знакомой в доме на улице Чернышевского. У него возникла неприязнь к 41-летней гражданке, он ударил ее колющим оружием — сначала в живот потом в левое бедро.

В ходе расследования мужчина признал вину и раскаялся.

Суд отправил его на два года в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU