В Саратове мужчина ранил женщину у нее в гостях
Злоумышленник отправился в колонию на два года
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В Саратове вынесен приговор 40-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, он причинил здоровью женщины тяжкий вред.
19 апреля пьяный гражданин находился в гостях у своей знакомой в доме на улице Чернышевского. У него возникла неприязнь к 41-летней гражданке, он ударил ее колющим оружием — сначала в живот потом в левое бедро.
В ходе расследования мужчина признал вину и раскаялся.
Суд отправил его на два года в колонию общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU