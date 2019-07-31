2019-07-31T09:48:10+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина ранил женщину у нее в гостях

Злоумышленник отправился в колонию на два года
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове вынесен приговор 40-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, он причинил здоровью женщины тяжкий вред.

19 апреля пьяный гражданин находился в гостях у своей знакомой в доме на улице Чернышевского. У него возникла неприязнь к 41-летней гражданке, он ударил ее колющим оружием — сначала в живот потом в левое бедро.

В ходе расследования мужчина признал вину и раскаялся.

Суд отправил его на два года в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24