Саратовская УФСИН устроила бунт заключенных для учений
В УФСИН России по Саратовской области состоялись тактико-строевые занятия по бунту заключенных.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, учения прошли в максимально приближенных к реальности условиях.
По легенде, групповое неповиновение осужденных произошло во время перевозки по железной дороге. Для обеспечения безопасности вагон с заключенными отцепили от пассажирского поезда на ближайшей станции. После этого его отогнали в пункт отстоя в тупике.
Конвоиры принудительно пересадили зачинщиков беспорядков в спецавтомобиль и отвезли в ближайший изолятор.
Во время учений УФСИН работало в сотрудничестве с транспортной полицией и Приволжской железной дорогой.
ИСТОЧНИК KP.RU