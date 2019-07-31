Саратовская УФСИН устроила бунт заключенных для учений

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-31T09:25:37+03:00

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В УФСИН России по Саратовской области состоялись тактико-строевые занятия по бунту заключенных.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, учения прошли в максимально приближенных к реальности условиях.

По легенде, групповое неповиновение осужденных произошло во время перевозки по железной дороге. Для обеспечения безопасности вагон с заключенными отцепили от пассажирского поезда на ближайшей станции. После этого его отогнали в пункт отстоя в тупике.

Конвоиры принудительно пересадили зачинщиков беспорядков в спецавтомобиль и отвезли в ближайший изолятор.

Во время учений УФСИН работало в сотрудничестве с транспортной полицией и Приволжской железной дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU