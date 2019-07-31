У саратовца через банкомат украли 42 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-31T08:37:48+03:00

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В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 30 июля, раскрыла кражу денег.

- В отдел материал о преступлении поступил 12 июля. 43-летний потерпевший при обращении рассказал, что кто-то в банкомате по проспекту 50 лет Октября 22 апреля украл у него 42 тыс. рублей. Средства были списаны, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 32-летний рецидивист. Он во всем признался, но средства отдать не смог, так как уже потратил.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело и отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU