У саратовца через банкомат украли 42 тыс. рублей
Вором оказался 32-летний рецидивист
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В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 30 июля, раскрыла кражу денег.
- В отдел материал о преступлении поступил 12 июля. 43-летний потерпевший при обращении рассказал, что кто-то в банкомате по проспекту 50 лет Октября 22 апреля украл у него 42 тыс. рублей. Средства были списаны, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.
Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 32-летний рецидивист. Он во всем признался, но средства отдать не смог, так как уже потратил.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело и отправили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU