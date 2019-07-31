В столкновении двух легковушек и грузовика под Саратовом пострадали четыре человека
Авария произошла в Воскресенском районе
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Вечером 30 июля на 212-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись несколько машин.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 18 часов.
42-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo допустил столкновение с автомобилем MAN с полуприцепом. После этого легковушка врезалась в отечественную машину Lada Granta.
Пострадали пассажиры отечественного авто: мужчины 32 и 57-ти лет, а также 37-летняя пассажирка и водитель Chevrolet Aveo.
ИСТОЧНИК KP.RU