В столкновении двух легковушек и грузовика под Саратовом пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 08:35 2019-07-31T08:35:58+03:00

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Вечером 30 июля на 212-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград столкнулись несколько машин.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 18 часов.

42-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo допустил столкновение с автомобилем MAN с полуприцепом. После этого легковушка врезалась в отечественную машину Lada Granta.

Пострадали пассажиры отечественного авто: мужчины 32 и 57-ти лет, а также 37-летняя пассажирка и водитель Chevrolet Aveo.

ИСТОЧНИК KP.RU