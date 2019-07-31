2019-07-31T08:28:25+03:00
Происшествия

В Озинках глава избирательной комиссии перевозила иностранцев через границу

Женщину осудили на два года, ее подельника ищут
Ольга Симонова
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В Саратовской области осудили 43-летнюю женщину. Ее признали виновной в организации незаконного въезда в РФ иностранцев.

- С 15 февраля по 25 июля 2018 года жительница Озинок, являвшаяся тогда главой территориальной избирательной комиссии, с один из местных жителей решили перевозить граждан других государств через границу РоссияКазахстан, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

За пять месяцев на легковушке они доставили в РФ 11 человек и получили за это 48 тыс. рублей.

Деятельность сообщников пресекли сотрудники УФСБ по Саратовской области.

Женщина во всем призналась, ей назначили два года условно. Ее подельника только будут судить, пока он находится в федеральном розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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