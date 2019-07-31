2019-07-31T08:18:31+03:00
Общество

Горячая вода затапливает подвал многоэтажки в Саратове

Неделю заливает дом на Благодарова, 9
Екатерина Семенова
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В поселке Елшанка Ленинского района горячая вода затапливает подвал жилого дома.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП случилось на улице Благодарова, в доме №9.

- Течет уже неделю горячая вода, никому дела нет, топит подвал! — сообщили в группе «Саратов онлайн».

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Фото соцсетей

В комментариях предположили, что утечку зачтут жильцам по общедомовому счетчику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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