Горячая вода затапливает подвал многоэтажки в Саратове
Неделю заливает дом на Благодарова, 9
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В поселке Елшанка Ленинского района горячая вода затапливает подвал жилого дома.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП случилось на улице Благодарова, в доме №9.
- Течет уже неделю горячая вода, никому дела нет, топит подвал! — сообщили в группе «Саратов онлайн».
Фото соцсетей
В комментариях предположили, что утечку зачтут жильцам по общедомовому счетчику.
ИСТОЧНИК KP.RU