Опубликовано видео полыхающего в Саратове автобуса
Люди выбегали из общественного транспорта, объятого пламенем
В Саратове полыхал автобус
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В социальных сетях появилось видео, как на проспекте 50 лет Октября полыхает автобус №18Д.
Судя по кадрам, опубликованным в группе «Саратов онлайн», из объятого пламенем общественного транспорта выбегают пассажиры.
Первым на помощь в ЧП пришли проезжающие автомобилисты.
Напомним, инцидент произошел вчера, 30 июля, на проспекте 50 лет Октября, недалеко от Технической улицы.
На месте работали сотрудники МЧС и облспаса.
Видео полыхающего автобуса на проспекте 50 лет Октября.
ИСТОЧНИК KP.RU