Опубликовано видео полыхающего в Саратове автобуса

СЕГОДНЯ 07:54 2019-07-31T07:54:51+03:00

Люди выбегали из общественного транспорта, объятого пламенем

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В социальных сетях появилось видео, как на проспекте 50 лет Октября полыхает автобус №18Д.

Судя по кадрам, опубликованным в группе «Саратов онлайн», из объятого пламенем общественного транспорта выбегают пассажиры.

Первым на помощь в ЧП пришли проезжающие автомобилисты.

Напомним, инцидент произошел вчера, 30 июля, на проспекте 50 лет Октября, недалеко от Технической улицы.

На месте работали сотрудники МЧС и облспаса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/723210" frameborder="0"></iframe> Видео полыхающего автобуса на проспекте 50 лет Октября.

ИСТОЧНИК KP.RU