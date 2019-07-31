Под Саратовом мужчина отделался работами за секс с юной падчерицей

СЕГОДНЯ 07:38 2019-07-31T07:38:38+03:00

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В Пугачеве Саратовской области осудили 51-летнего местного жителя. Его признали виновным в половом сношении со своей 14-летней падчерицей и в развратных действиях в отношении нее.

- Преступления происходили с августа 2018 по март 2019 года, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Сначала мужчина не признавал своей вины. Однако следователи собрали достаточно доказательств, под тяжестью которых он все рассказал.

Суд приговорил злоумышленника к 380 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU