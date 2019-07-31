2019-07-31T07:30:16+03:00
Общество

Фирма в Энгельсе отсудила у администрации почти 14 тыс. рублей за яму на дороге

Иномарка попала в залитую водой выбоину глубиной 25 см
Ольга Симонова
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Энгельсская администрация по решению суда выплатила ООО «Меридиан» почти 14 тыс. рублей из-за ямы на дороге, в которую попало авто.

- Между «Меридианом» и гражданкой Антиповой Н. Г. 1 ноября 2017 года был заключен договор. Женщина давала в аренду фирме автомобиль Chevrolet Aveo, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда Саратовской области.

Под вечер 15 апреля 2018 года, в 17:50, на улице Промышленная, 24Б машина попала в аварию. Водитель наехал на выбоину длиной 120 см, шириной 170 см и глубиной 25 см. Яму он не видел, так как она была залита водой.

Организация возместила ущерб владелице авто и обратилась в суд с иском к администрации, чтобы взыскать 7 844 рубля ущерба. Суд поменял ответчика на комитет ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи, так как полномочия по содержанию этой дороги лежат на нем. Однако это не освободило энгельсскую администрацию от дальнейших уплат, в связи с тем, что она является собственником этой дороги, а комитет только содержит ее.

Сам же комитет заявил, что обязанность эта лежит на одном из муниципальных бюджетных учреждений, но никаких документальных подтверждений этому не предоставил.

Во время разбирательства суд решил, что ДТП случилось из-за неровности дорожного покрытия по вине ответчика. Это же подтвердили справка и экспертное заключение.

Таким образом, суд взыскал с администрации Энгельсского района в лице комитета в пользу ООО «Меридиан» 7 844 рубля ущерба, которые фирма отдала гражданке Антиповой, 3 тыс. рублей за экспертизу и 2 тыс. рублей — уплаченной пошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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