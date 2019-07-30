2019-07-30T19:32:45+03:00
Происшествия

На проспекте 50 лет Октября в Саратове горит автобус

Из салона буквально валят густые клубы дыма [видео]
Ольга СимоноваЕкатерина Семенова
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В Саратове сегодня вечером, 30 июля, загорелся автобус №18Д.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, огонь охватил общественный транспорт на проспекте 50 лет Октября. Из салона буквально валят густые клубы дыма.

На проспекте 50 лет Октября сгорел автобус.

Пассажиров из автобуса эвакуировали.

На месте работают сотрудники МЧС и облспаса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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