На проспекте 50 лет Октября в Саратове горит автобус
Из салона буквально валят густые клубы дыма [видео]
.
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня вечером, 30 июля, загорелся автобус №18Д.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, огонь охватил общественный транспорт на проспекте 50 лет Октября. Из салона буквально валят густые клубы дыма.
На проспекте 50 лет Октября сгорел автобус.
Пассажиров из автобуса эвакуировали.
На месте работают сотрудники МЧС и облспаса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Энгельсе горел автобус
Пожар произошел на остановке «Шурова гора» [видео]
В Саратове росгвардеец и водитель потушили горящий автобус
Перед этим пассажиры были эвакуированы [фото, видео]
ИСТОЧНИК KP.RU