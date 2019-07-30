Саратовцы сэкономят на полетах из аэропорта «Гагарин»

СЕГОДНЯ 18:30 2019-07-30T18:33:23+03:00

Скоро вид на Саратов из иллюминатора самолета станет невозможен Фото: Александр Уриевский

В первый день назначены 20 рейсов

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Новый саратовский аэропорт «Гагарин» начнет свою работу 20 августа.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта, в день открытия авиакомпании «Аэрофлот», S7 и Pegas Fly выполнят 14 рейсов по маршруту Москва — Саратов — Москва.

Кроме того, все желающие смогут полететь международным чартерным рейсов в Анталью. Организатором полета является авиакомпания Pegas Fly.

Отметим, что 20 августа с 8:00 все рейсы аэропорта «Центральный» переведут в «Гагарин».

Летать из новой воздушной гавани также будет дешевле.

Согласно порталу aviasales.ru, путешествие из Саратова в Москву 20 августа для пассажиров «Гагарина» обойдется в цену порядка 3-4,6 тыс. рублей. Поездки обеспечивают компании «Победа» и Pegas Fly.

На рейсы из старого аэропорта, придется потратить около 6-9 тыс. рублей. Организаторы этих вылетов — «Аэрофлот» и S7.

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ИСТОЧНИК KP.RU