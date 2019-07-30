Саратовцы сэкономят на полетах из аэропорта «Гагарин»
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» начнет свою работу 20 августа.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта, в день открытия авиакомпании «Аэрофлот», S7 и Pegas Fly выполнят 14 рейсов по маршруту Москва — Саратов — Москва.
Кроме того, все желающие смогут полететь международным чартерным рейсов в Анталью. Организатором полета является авиакомпания Pegas Fly.
Отметим, что 20 августа с 8:00 все рейсы аэропорта «Центральный» переведут в «Гагарин».
Летать из новой воздушной гавани также будет дешевле.
Согласно порталу aviasales.ru, путешествие из Саратова в Москву 20 августа для пассажиров «Гагарина» обойдется в цену порядка 3-4,6 тыс. рублей. Поездки обеспечивают компании «Победа» и Pegas Fly.
На рейсы из старого аэропорта, придется потратить около 6-9 тыс. рублей. Организаторы этих вылетов — «Аэрофлот» и S7.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта «Гагарин» в Сабуровке
Старую воздушную гавань Саратова закроют
ИСТОЧНИК KP.RU