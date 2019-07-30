Саратовцам рассказали, как не умереть на реке

СЕГОДНЯ 18:11 2019-07-30T18:19:57+03:00

Лучше купаться не более получаса

Изменить размер текста: A A

Жителям Саратовской области рассказали, как не допустить несчастных случаев на водоемах.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении защиты населения и территорий города от ЧС мэрии, детям запрещено купаться без взрослых — как на известных водоемах, так и в незнакомых местах, а также на матрасах.

Перед заплывом лучше размяться, заходить постепенно, не торопиться нырять и не заплывать за ограждения.

Лучше купаться не более получаса, а если вода прохладная, достаточно 5-6 минут.

На пляже стоит находиться в головном уборе, чтобы не перегреться.

ИСТОЧНИК KP.RU