Саратовцам рассказали, как не умереть на реке
Лучше купаться не более получаса
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Жителям Саратовской области рассказали, как не допустить несчастных случаев на водоемах.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении защиты населения и территорий города от ЧС мэрии, детям запрещено купаться без взрослых — как на известных водоемах, так и в незнакомых местах, а также на матрасах.
Перед заплывом лучше размяться, заходить постепенно, не торопиться нырять и не заплывать за ограждения.
Лучше купаться не более получаса, а если вода прохладная, достаточно 5-6 минут.
На пляже стоит находиться в головном уборе, чтобы не перегреться.
ИСТОЧНИК KP.RU