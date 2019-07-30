2019-07-30T18:05:21+03:00
Происшествия

Наркоману-рецидивисту из Балашова не смягчили приговор

Он не хотел сидеть четыре года
Дарья Вострикова
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Балашовский районный суд 6 мая 2019 года приговорил 46-летнего местного жителя к четырем годам исправительной колонии строгого режима за приобретение и хранение наркотиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в декабре 2018 года мужчина купил себе дозу и хранил, пока ее не нашла полиция.

Мужчина обжаловал приговор, посчитав себя невиновным, однако наказание ему оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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