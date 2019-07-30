2019-07-30T17:47:54+03:00
Происшествия

Осквернившему Вечный огонь в Марксе подростку грозит до пяти лет лишения свободы

В отношении одного из троицы возбудили уголовное дело за надругательство
Ольга Симонова
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Подразделение дознания отдела МВД по Марксовскому району после проведенной проверки возбудило уголовное дело в отношении одного из подростков, осквернивших в Марксе Вечный огонь.

- Возбуждено уголовное дело по признакам надругательства над телами умерших и местами их захоронения, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Теперь подростку может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел 29 июля. Один из ребят ранним утром помочился у памятника, его приятель ходил рядом, а третий — сидел и покачивался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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