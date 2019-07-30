В Саратове ночью отремонтируют четыре дороги
Работы идут в рамках нацпроекта
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Сегодня, 30 июля, в Саратове вечером и ночью планируется фрезеровка и асфальтировка Астраханской улицы на участке от Шелковичной до 2-го Станционного проезда.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, верхний слой дорожного покрытия уложат на улице Тулайкова. Выравнивающий слой появится на улице Зарубина, от Разина до Рахова.
На 13-м Белоглинском проезде снимут деформированный асфальт.
Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU