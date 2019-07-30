В Саратове ночью отремонтируют четыре дороги

СЕГОДНЯ 17:47 2019-07-30T17:49:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 июля, в Саратове вечером и ночью планируется фрезеровка и асфальтировка Астраханской улицы на участке от Шелковичной до 2-го Станционного проезда.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, верхний слой дорожного покрытия уложат на улице Тулайкова. Выравнивающий слой появится на улице Зарубина, от Разина до Рахова.

На 13-м Белоглинском проезде снимут деформированный асфальт.

Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU