Подростка из Энгельса обвинили в нападении на полицейского

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-30T16:46:20+03:00

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В Энгельсе Саратовской области 17-летнего парня обвинили в нападении на полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти.

Вечером 14 июля, как считает следствие, группа подростков находилась на крыше многоэтажки на улице Космонавтов. Молодые люди изрядно шумели и нарушали общественный порядок.

На место была вызвана группа полиции, которые спустили подростков и намеревались отвезти их в отдел для составления протокола. Один из юношей накинулся на сотрудника правоохранительных органов и не менее шести раз ударил его, а также укусил.

Свою вину молодой человек впоследствии признал.

ИСТОЧНИК KP.RU