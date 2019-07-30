На канале «Россия – Культура» покажут саратовский Крытый рынок и Укек

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-30T17:02:22+03:00

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В Саратовском областном музее прошли съемки нового выпуска программы «Искатели» телеканала «Россия – Культура».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве информации и печати Саратовской области, это цикл еженедельных познавательно-приключенческих передач, посвященных историческим загадкам.

В осеннем выпуске покажут Крытый рынок, построенный в 1916 году по проекту Василия Люкшина. Зрители узнают как об истории здания, так и о самом Василии Алексеевиче от его внука, Александра Клеменца.

Вторая передача будет посвящена золотоордынскому городу Укеку — экспонатам с Увекского городища, а также находками археолога Флегонта Духовникова.

Программа ожидается в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU