На канале «Россия – Культура» покажут саратовский Крытый рынок и Укек
В Саратовском областном музее прошли съемки нового выпуска программы «Искатели» телеканала «Россия – Культура».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве информации и печати Саратовской области, это цикл еженедельных познавательно-приключенческих передач, посвященных историческим загадкам.
В осеннем выпуске покажут Крытый рынок, построенный в 1916 году по проекту Василия Люкшина. Зрители узнают как об истории здания, так и о самом Василии Алексеевиче от его внука, Александра Клеменца.
Вторая передача будет посвящена золотоордынскому городу Укеку — экспонатам с Увекского городища, а также находками археолога Флегонта Духовникова.
Программа ожидается в сентябре.
ИСТОЧНИК KP.RU