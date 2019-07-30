В Саратове пройдет сезонный фестиваль #Пешком

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-30T16:23:12+03:00

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В Саратове 9 августа пройдет сезонный фестиваль #Пешком на главной пешеходной зоне Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, площадки будут работать с 17:00 до 19:00 на улице Волжской от площади Чернышевского до трамвая «Семен».

Мероприятие будет посвящено пляжному отдыху и морским путешествиям. Организатор фестиваля, городской центр имени П.А.Столыпина, приглашает всех желающих на мастер-классы, концерт, а также интерактивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU