2019-07-30T16:16:43+03:00
Происшествия

После гибели Юрия Ошерова следователи возбудили уголовное дело

Собираются доказательства и устанавливаются обстоятельства произошедшего
Ольга Симонова
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В Кировском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть.

- Следствие считает, что около 12:30 17 июня 2019 года из-за нарушений охраны труда в ТЮЗе имени Киселева художественный руководитель театра под сценой при подготовке к репетиции не заметил того, в техническом помещении нет ограждения, и упал в подплунжерное помещение на лоток цепи привода подъемно-опускной площадки, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

После падения худрука ТЮЗа Юрия Ошерова с травмами госпитализировали, но 27 июня он скончался в больнице.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают доказательства и продолжают расследование дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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