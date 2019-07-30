ГИБДД Саратова оштрафовала автохама из автошколы на тысячу рублей
За рулем машины сидел 67-летний мужчина
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В ГИБДД Саратова отреагировали на видео с автохамом из автошколы.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, водитель, который грубо нарушил правила дорожного движения, был найден.
67-летнего мужчину оштрафовали на 1 тыс. рублей.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что автомобиль со знаками автошколы на красный свет выехал на главную полосу и совершил резкий маневр.
ИСТОЧНИК KP.RU