ГИБДД Саратова оштрафовала автохама из автошколы на тысячу рублей

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-30T16:01:29+03:00

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В ГИБДД Саратова отреагировали на видео с автохамом из автошколы.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, водитель, который грубо нарушил правила дорожного движения, был найден.

67-летнего мужчину оштрафовали на 1 тыс. рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что автомобиль со знаками автошколы на красный свет выехал на главную полосу и совершил резкий маневр.

ИСТОЧНИК KP.RU