Штрафстоянка в Саратове платила ДПС по 300 рублей за каждую пригнанную машину

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-30T15:45:26+03:00

Всего правоохранители «заработали» на этом 165 тыс. рублей

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В Саратове прокуратура после проверки соблюдения законов о противодействии коррупции нашла нарушения.

- На территории города ООО «Квинтет» осуществляло деятельность штрафстоянки. В 2018 году один из бенефициаров фирмы передавал инспекторам ДПС деньги в качестве взяток за пригнанные задержанные машины. За каждое авто стражи дорожного порядка получали 300-350 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

За две недели такой работы правоохранители получили 165 тыс. рублей. В тот момент действия представителя «Квинтета» и были пресечены сотрудниками УФСБ по региону.

Следователи теперь расследуют уголовное дело по факту дачи взятки. Однако прокурор возбудил в отношении организации и административное дело по статье 19.28 — «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Мировой суд обязал фирму выплатить штраф в размере 1 млн рублей, а ранее на имущество ООО наложили арест.

ИСТОЧНИК KP.RU