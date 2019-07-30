2019-07-30T16:00:09+03:00
Общество

Саратовская агломерация 2025: стартовал уникальный проект по подготовке будущих кадров в цифровой экономике

Смена проводится в рамках национального проекта «Образование»
Екатерина Семенова
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В лагере имени Володи Дубинина открылся Кампус молодежных инноваций «Саратовская Агломерация 2025». Проект реализует школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам №1 Энгельса. В 2019 году она получила грант министерства просвещения на проведение тематических смен в летних лагерях. Школа вошла в число 28 учреждений России, где реализуют программу Кампуса при поддержке Фонда новых форм развития образования — проектный офис национального проекта «Образование».

Стартовавший в лагере проект направлен на формирование будущих кадров в цифровой экономике. Тематические смены «Саратовская Агломерация 2025» пройдут в два этапа — с 28 июля по 11 августа и с 13 августа по 27 августа. Участники — школьники от 10 до 17 лет, победители и призеры конкурсов, олимпиад в области информтехнологий. Это жители нашего региона и гости из Республики Беларусь.

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В воскресенье двери Кампуса открылись для 129 школьников. Участники активно включились в работу. В рамках открытия прошли встречи с замминистра экономического развития Анной Россошанской, замминистра социального развития Светланой Савочкиной, первым заместителем министра занятости и миграции Натальей Жуковской, заместителем министра образования Галиной Калягиной.

В целом за время работы смен летний лагерь имени Володи Дубинина посетят 240 школьников.

К 2024 году сеть кампусов охватит более 150 тыс. человек — эти показатели определены национальным проектом «Образование» и нацпрограммой «Цифровая экономика».

ИСТОЧНИК KP.RU

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