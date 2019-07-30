2019-07-30T15:54:36+03:00
Общество

В Саратове троллейбусу №15 мешает проехать стихийная стоянка машин

Горожане привыкли оставлять свой транспорт там
Дарья Вострикова
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Сегодня, 30 июля, в Саратове троллейбус №15 начал ходить по продленному маршруту №4.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что транспорту мешает проехать стихийная автостоянка. Автомобилисты привыкли, что троллейбус рядом с остановкой на площади Орджоникидзе поворачивает налево и там можно спокойно оставлять свои машины.

Теперь каждый троллейбус, когда уходит от диспетчерской на улицу Орджоникидзе, тратит до 20-25 минут, пока водитель найдет всех владельцев припаркованных машин.

По мнению автора паблика, для решения ситуации необходимы дорожные инспекторы, которые объяснят участниками дорожного движения новые правила парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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