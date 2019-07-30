Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта «Гагарин» в Сабуровке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 20 июля подписал распоряжение об открытии нового аэропорта «Гагарин» в селе Сабуровка Саратовской области.
Документ опубликован и вступает в силу с сегодняшнего дня — 30 июля.
Согласно распоряжению, в аэропорту установят «воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации».
Кроме того, с 21 августа решено закрыть старый аэропорт «Центральный», который находился в черте города.
Отметим, что для самолетов и граждан перестанут работать бывший аэродром и пункт пропуска для груза и пассажиров.
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ИСТОЧНИК KP.RU