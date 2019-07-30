Жители Саратовской области купили почти 24 тыс. приставок для цифрового ТВ

СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-30T14:55:12+03:00

Специалисты совершили более полумиллиона обходов по домам с целью оповещения о переходе на «цифру»

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Жители Саратовской области с апреля 2019 года купили почти 24 тыс. приставок для цифрового ТВ и более 6 тыс. телевизоров, которые способны принимать цифровой сигнал. Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве промышленности региона.

Напомним, 14 октября 2019 года начнется цифровое телевизионное вещание, а аналоговое — прекратится.

Для приема цифрового сигнала нужен телевизор с функцией приема сигнала стандарта DVB-T2 или приставка-декодер. Последнюю можно купить в магазинах бытовой техники и электроники или в отделениях почты.

Специалисты уже совершили более полумиллиона обходов по домам Саратовской области с целью оповещения населения о переходе на «цифру» и помощи при подключении.

ИСТОЧНИК KP.RU